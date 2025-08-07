Meteoroloji uyardı! 8 Ağustos’ta bu 24 şehre sağanak yağmur geliyor

Haziran ve Temmuz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini beklenmedik yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 8 Ağustos Cuma günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre, yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yaz ortasında gelen bu yağışlar, birçok şehirde günlük yaşamı etkileyebilir. Yetkililer, ani su baskınlarına ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



8 Ağustos’ta Sağanak Yağış Beklenen 24 Şehir:

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Yalova

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Karabük

Kastamonu

Sinop

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Bayburt

Gümüşhane

Erzincan

Ardahan

Kars



Meteoroloji uzmanları, özellikle Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli yağışların sel ve heyelan riskini artırabileceğini belirtiyor. Araç kullanacak vatandaşların dikkatli olması, açık alanlarda bulunulmaması ve elektrikli cihazların kullanılmaması öneriliyor.