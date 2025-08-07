Meteoroloji uyardı! 8 Ağustos’ta bu 24 şehre sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos Cuma günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil 24 şehirde gök gürültülü yağış bekleniyor. Vatandaşlar tedbirli olunmalı!

Haziran ve Temmuz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini beklenmedik yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 8 Ağustos Cuma günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre, yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yaz ortasında gelen bu yağışlar, birçok şehirde günlük yaşamı etkileyebilir. Yetkililer, ani su baskınlarına ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


8 Ağustos’ta Sağanak Yağış Beklenen 24 Şehir:

Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Yalova
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Bayburt
Gümüşhane
Erzincan
Ardahan
Kars

Meteoroloji uzmanları, özellikle Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli yağışların sel ve heyelan riskini artırabileceğini belirtiyor. Araç kullanacak vatandaşların dikkatli olması, açık alanlarda bulunulmaması ve elektrikli cihazların kullanılmaması öneriliyor.

