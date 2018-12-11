Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarıya göre yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarıya göre yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.



Yapılan uyarı bildirisi şöyle:



"Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. "



Ayrıca ulaşımda aksamalar olabileceği de belirtiliyor.



