Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarıya göre yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.
Yapılan uyarı bildirisi şöyle:
"Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. "
Ayrıca ulaşımda aksamalar olabileceği de belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarıya göre yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarıya göre yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.