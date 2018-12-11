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Meteoroloji uyardı: Akdeniz'de şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarıya göre yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Akdeniz'de şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarıya göre yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor.

Yapılan uyarı bildirisi şöyle:

"Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. "

Ayrıca ulaşımda aksamalar olabileceği de belirtiliyor.

 

Etiketler; #meteoroloji #akdeniz
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