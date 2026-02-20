Meteoroloji uyardı: Batıya kuvvetli yağış ve rüzgar, doğuya kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Doğu bölgelerde çığ ve kar erimesi riski sürerken, iç kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki hava durumu tahminlerini yayınladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle Trakya kesimi, Ege kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinin ise az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, rüzgar ve çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Ayrıca sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Çanakkale 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
Edirne 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Ege Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Aydın 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
İzmir 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Muğla 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Isparta 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ankara 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Sivas 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Batı Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Rize 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Erzurum 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars 3°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Van 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 15°C
Parçalı ve az bulutlu