Meteoroloji uyardı: Batıya kuvvetli yağış ve rüzgar, doğuya kar geliyor!

MARMARA

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

Edirne 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli 18°C

Parçalı ve çok bulutlu