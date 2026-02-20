Meteoroloji uyardı: Batıya kuvvetli yağış ve rüzgar, doğuya kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Doğu bölgelerde çığ ve kar erimesi riski sürerken, iç kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki hava durumu tahminlerini yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle Trakya kesimi, Ege kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinin ise az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, rüzgar ve çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Ayrıca sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

Edirne 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Ege Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Afyonkarahisar 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Aydın 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Muğla 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Antalya 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Hatay 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Isparta 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Konya 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Sivas 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ

Batı Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Düzce 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Sinop 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Rize 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Samsun 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum 5°C
Parçalı ve az bulutlu

Kars 3°C
Parçalı ve az bulutlu

Malatya 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Van 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Siirt 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa 15°C
Parçalı ve az bulutlu

