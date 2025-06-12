Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, önümüzdeki beş gün boyunca Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 1

Yağışların etkili olacağı yerler şöyle sıralandı:

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 2

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 3

Hava sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 4

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 5

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Balıkesir: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 34°C – Az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 6

İstanbul: 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli: 32°C – Az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 7

Ege Bölgesi:
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava bekleniyor. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Afyonkarahisar: 32°C – Öğle sonrası yerel sağanak
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 8

Manisa: 37°C – Az bulutlu ve açık
Uşak: 33°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 9

Akdeniz Bölgesi:
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Antalya’nın iç kesimleri, Burdur’un batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölümünde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri olacak.

Adana: 34°C – Öğle sonrası kuzeyde sağanak
Antalya: 30°C – İç kesimlerde sağanak

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 10

Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 35°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 11

İç Anadolu Bölgesi:
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda parçalı çok bulutlu hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak tahmin ediliyor.

Ankara: 33°C – Kuzey ve batısında sağanak
Çankırı: 34°C – Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 12

Eskişehir: 32°C – Doğusunda sağanak
Konya: 33°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 13

Batı Karadeniz:
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor.

Bolu: 29°C – Öğleden sonra sağanak
Düzce: 30°C – Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 14

Sinop: 30°C – Az bulutlu
Zonguldak: 25°C – Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 15

Orta ve Doğu Karadeniz:
Parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak görülebilir.

Amasya: 34°C – Zamanla parçalı bulutlu
Rize: 27°C – İç kesimlerinde sağanak

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 16

Samsun: 26°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 24°C – İç kesimlerinde sağanak

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 17

Doğu Anadolu Bölgesi:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 26°C – Yerel sağanak
Kars: 25°C – Yerel sağanak

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 18

Malatya: 36°C – Parçalı bulutlu
Van: 25°C – Güney ve doğuda sağanak

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Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 19


Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Genel olarak az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Diyarbakır: 39°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu
Gaziantep: 38°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 36°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu

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