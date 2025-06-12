Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, önümüzdeki beş gün boyunca Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Yağışların etkili olacağı yerler şöyle sıralandı:
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu
Marmara Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Balıkesir: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 34°C – Az bulutlu
İstanbul: 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli: 32°C – Az bulutlu
Ege Bölgesi:
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava bekleniyor. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Afyonkarahisar: 32°C – Öğle sonrası yerel sağanak
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 37°C – Az bulutlu ve açık
Uşak: 33°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi:
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Antalya’nın iç kesimleri, Burdur’un batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölümünde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri olacak.
Adana: 34°C – Öğle sonrası kuzeyde sağanak
Antalya: 30°C – İç kesimlerde sağanak
Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 35°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi:
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda parçalı çok bulutlu hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak tahmin ediliyor.
Ankara: 33°C – Kuzey ve batısında sağanak
Çankırı: 34°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 32°C – Doğusunda sağanak
Konya: 33°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu
Batı Karadeniz:
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor.
Bolu: 29°C – Öğleden sonra sağanak
Düzce: 30°C – Parçalı bulutlu
Sinop: 30°C – Az bulutlu
Zonguldak: 25°C – Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz:
Parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak görülebilir.
Amasya: 34°C – Zamanla parçalı bulutlu
Rize: 27°C – İç kesimlerinde sağanak
Samsun: 26°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 24°C – İç kesimlerinde sağanak
Doğu Anadolu Bölgesi:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 26°C – Yerel sağanak
Kars: 25°C – Yerel sağanak
Malatya: 36°C – Parçalı bulutlu
Van: 25°C – Güney ve doğuda sağanak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Genel olarak az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Diyarbakır: 39°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu
Gaziantep: 38°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 36°C – Öğle sonrası parçalı bulutlu