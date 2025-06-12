Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.