Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Pazartesi günü için kritik bir uyarıda bulundu. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar bazı şehirlerde 40 dereceye yaklaşacak. Uzmanlar özellikle riskli grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Haziran 2025 Pazartesi günü için Türkiye genelinde sıcaklık artışı yönünde önemli bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken bazı şehirlerde 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, sıcak hava dalgası etkisini yalnızca 23 Haziran Pazartesi günüyle sınırlı tutmayacak. Hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların özellikle öğle saatlerinde (11.00-16.00 arası) mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınladığı 14 ilimiz:
İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Antalya
Adana
Kilis
Osmaniye
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman
Mardin
Siirt