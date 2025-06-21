Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Haziran 2025 Pazartesi günü için Türkiye genelinde sıcaklık artışı yönünde önemli bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken bazı şehirlerde 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.