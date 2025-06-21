Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Pazartesi günü için kritik bir uyarıda bulundu. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar bazı şehirlerde 40 dereceye yaklaşacak. Uzmanlar özellikle riskli grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Haziran 2025 Pazartesi günü için Türkiye genelinde sıcaklık artışı yönünde önemli bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken bazı şehirlerde 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 2

Meteoroloji verilerine göre, sıcak hava dalgası etkisini yalnızca 23 Haziran Pazartesi günüyle sınırlı tutmayacak. Hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların özellikle öğle saatlerinde (11.00-16.00 arası) mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 3

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınladığı 14 ilimiz:

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 4

İzmir

Aydın

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 5

Muğla

Denizli

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 6

Antalya

Adana

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 7

Kilis

Osmaniye

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 8

Adıyaman

Şanlıurfa

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 9

Diyarbakır

Batman

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Meteoroloji uyardı! Bu 14 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 10

Mardin

Siirt

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meteoroloji hava sıcaklıkları