Meteoroloji uyardı! Bu 4 şehre fırtına geliyor

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ege fırtına
