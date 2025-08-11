Meteoroloji uyardı! Bu 4 şehre fırtına geliyor
Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.
Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı