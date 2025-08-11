Meteoroloji uyardı! Bu 4 şehre fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.