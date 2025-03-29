Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!
Meteoroloji uzmanları, hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5 derece birden düşeceğini ve şiddetli yağışların etkili olacağını bildirdi.
Özellikle Marmara ve Ege’de başlayacak olan yağışlı hava dalgası, pazar gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak.
Uzmanlar, yağışların kısa süreli ancak çok şiddetli olacağını, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, hortum oluşma ihtimaline de dikkat çekti.
şiddetli yağış, dolu ve hortum riski!
Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı hava dalgası bir hafta boyunca etkisini sürdürecek. Yağışlar özellikle Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir’in batısı ile İzmir’in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
📢 Vatandaşların dikkat etmesi gereken olası riskler:
✔️ Ani sel ve su baskınları
✔️ Şiddetli gök gürültülü sağanak yağış
✔️ Dolu yağışı
✔️ Yıldırım düşmesi
✔️ Hortum oluşma ihtimali
Hortum riski bulunan iller:
🌪️ İzmir
🌪️ Balıkesir
🌪️ Manisa
🌪️ Tekirdağ
🌪️ Bursa
🌪️ Yalova
Uzmanlar, vatandaşların gerekli önlemleri almasını, açık alanlarda dikkatli olmasını ve resmi duyuruları takip etmesini öneriyor.
Özellikle deniz kıyısında bulunan bölgelerde fırtına riski nedeniyle denizcilik ve balıkçılıkla uğraşanların dikkatli olması gerekiyor.