Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!

Meteoroloji uzmanları, hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5 derece birden düşeceğini ve şiddetli yağışların etkili olacağını bildirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 1

Özellikle Marmara ve Ege’de başlayacak olan yağışlı hava dalgası, pazar gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak.

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 2

Uzmanlar, yağışların kısa süreli ancak çok şiddetli olacağını, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, hortum oluşma ihtimaline de dikkat çekti.

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 3

şiddetli yağış, dolu ve hortum riski!

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 4

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı hava dalgası bir hafta boyunca etkisini sürdürecek. Yağışlar özellikle Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir’in batısı ile İzmir’in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 5

📢 Vatandaşların dikkat etmesi gereken olası riskler:

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 6

✔️ Ani sel ve su baskınları
✔️ Şiddetli gök gürültülü sağanak yağış
✔️ Dolu yağışı
✔️ Yıldırım düşmesi
✔️ Hortum oluşma ihtimali

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 7

Hortum riski bulunan iller:

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 8

🌪️ İzmir
🌪️ Balıkesir
🌪️ Manisa
🌪️ Tekirdağ
🌪️ Bursa
🌪️ Yalova

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 9

Uzmanlar, vatandaşların gerekli önlemleri almasını, açık alanlarda dikkatli olmasını ve resmi duyuruları takip etmesini öneriyor.

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! - Resim: 10

Özellikle deniz kıyısında bulunan bölgelerde fırtına riski nedeniyle denizcilik ve balıkçılıkla uğraşanların dikkatli olması gerekiyor.

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