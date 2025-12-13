Meteoroloji uyardı: Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor!
Meteoroloji’nin 13 Aralık Cumartesi gününe ilişkin son tahminleriyle birlikte yağış beklenen bölgeler netleşti. Haritada bazı kentler için dikkat çeken uyarılar yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı.
Paylaşılan değerlendirmelere göre Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Hava tahmin haritasında 5 kent için “sarı” kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Yağışların; Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.
5 KENT İÇİN “SARI” KODLU KAR UYARISI
Meteoroloji hava tahmin haritasında Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için “sarı” kodlu kar yağışı alarmı verildi.
MARMARA
Bursa: 12, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 13, parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Çanakkale: 13, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 12, parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 10, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 15, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 16, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 19, az bulutlu
Antalya: 21, az bulutlu
Hatay: 18, az bulutlu
Isparta: 14, az bulutlu
İÇ ANADOLU
Eskişehir: 9, parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 7, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 10, parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ
Bolu: 8, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce: 11, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 12, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop: 14, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Amasya: 11, çok bulutlu
Samsun: 14, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 13, çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Rize: 13, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 2, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 2, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 10, parçalı ve çok bulutlu
Van: 5, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Şanlıurfa: 14, az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 12, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 14, parçalı ve çok bulutlu
Mardin: 11, parçalı ve çok bulutlu