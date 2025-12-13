Meteoroloji uyardı: Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor!

KARADENİZ

Bolu: 8, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Düzce: 11, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak: 12, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sinop: 14, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Amasya: 11, çok bulutlu

Samsun: 14, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon: 13, çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Rize: 13, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor