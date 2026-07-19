Meteoroloji Uyardı! Bugün o illerde sağanak ve gök gürültülü yağış var

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Samsun: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Trabzon: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Amasya: 33°C (Parçalı bulutlu)