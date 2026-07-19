Meteoroloji Uyardı! Bugün o illerde sağanak ve gök gürültülü yağış var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Temmuz 2026 Pazar günü yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Belirli bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. İşte il il ve bölge bölge güncel hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIKLARI İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR
Yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER NETLEŞTİ
Gün içinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerin dışındaki yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DEĞERLERİ
MARMARA BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
EGE BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir: 37°C (Az bulutlu)
Denizli: 39°C (Az bulutlu)
Manisa: 38°C (Az bulutlu)
Muğla: 37°C (Az bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği; Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Adana: 35°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Antalya: 35°C (Parçalı bulutlu)
Burdur: 36°C (Parçalı bulutlu)
Hatay: 32°C (Parçalı bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Yozgat: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Düzce: 17°C / 32°C (Parçalı bulutlu)
Kastamonu: 12°C / 32°C (Parçalı bulutlu)
Bolu: 13°C / 30°C (Parçalı bulutlu)
Zonguldak: 18°C / 28°C (Parçalı bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Samsun: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 33°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Malatya: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Diyarbakır: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 35°C (Az bulutlu and açık)