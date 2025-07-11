Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Temmuz Cumartesi günü için Türkiye genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. 41 şehirde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 45 dereceye yaklaşırken, bazı bölgelerde sıcaklık rekorları kırılabilir.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini ve özellikle 12 Temmuz Cumartesi günü 41 şehirde aşırı sıcaklıkların etkili olacağını bildirdi.

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 2

Paylaşılan verilere göre birçok ilde termometreler 40 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklıklar ise 45 dereceye kadar ulaşacak. Bu durum, sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olabilir.

Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatlerinde (11.00 – 16.00 arası) dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 3

İşte 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınladığı şehirler:

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 4

Edirne

Manisa

İzmir

Aydın

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 5

Muğla

Denizli

Burdur

Isparta

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 6

Ankara

Çankırı

Kırıkkale

Çorum

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 7

Amasya

Tokat

Sivas

Nevşehir

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 8

Kırşehir

Kayseri

Niğde

Aksaray

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 9

Konya

Karaman

Adana

Kilis

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 10

Gaziantep

Kahramanmaraş

Malatya

Adıyaman

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 11

Şanlıurfa

Gümüşhane

Erzincan

Tunceli

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 12

Elazığ

Diyarbakır

Mardin

Batman

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Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın! - Resim: 13

Şırnak

Siirt

Muş

Bingöl

Iğdır

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