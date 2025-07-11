Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın!

Paylaşılan verilere göre birçok ilde termometreler 40 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklıklar ise 45 dereceye kadar ulaşacak. Bu durum, sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olabilir.

Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatlerinde (11.00 – 16.00 arası) dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.