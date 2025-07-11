Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda, bu cumartesi dışarı çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Temmuz Cumartesi günü için Türkiye genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. 41 şehirde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 45 dereceye yaklaşırken, bazı bölgelerde sıcaklık rekorları kırılabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.
Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini ve özellikle 12 Temmuz Cumartesi günü 41 şehirde aşırı sıcaklıkların etkili olacağını bildirdi.
Paylaşılan verilere göre birçok ilde termometreler 40 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklıklar ise 45 dereceye kadar ulaşacak. Bu durum, sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olabilir.
Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatlerinde (11.00 – 16.00 arası) dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.
İşte 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınladığı şehirler:
Edirne
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Burdur
Isparta
Ankara
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Nevşehir
Kırşehir
Kayseri
Niğde
Aksaray
Konya
Karaman
Adana
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Şırnak
Siirt
Muş
Bingöl
Iğdır