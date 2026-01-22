Meteoroloji uyardı: Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yarın yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava dalgası birçok ili kapsıyor. Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan geniş bir hat boyunca sağanak yağış beklenirken, kuvvetli yağışların yer yer olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. İşte o şehirler...