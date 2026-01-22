Meteoroloji uyardı: Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji, 23 Ocak için çok sayıda il için yağış uyarısı yaptı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yarın yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava dalgası birçok ili kapsıyor. Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan geniş bir hat boyunca sağanak yağış beklenirken, kuvvetli yağışların yer yer olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. İşte o şehirler...

Edirne
Kırklareli

Tekirdağ
İstanbul

Kocaeli
Sakarya

Yalova
Bursa

Balıkesir
Çanakkale

İzmir
Manisa

Aydın
Muğla

Denizli
Uşak

Kütahya
Afyonkarahisar

Antalya
Isparta

Burdur
Mersin

Adana
Hatay

Osmaniye
Konya


Karaman
Aksaray

Zonguldak
Bartın

Sinop
Samsun

Ordu
Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

