Meteoroloji uyardı: Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji, 23 Ocak için çok sayıda il için yağış uyarısı yaptı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yarın yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava dalgası birçok ili kapsıyor. Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan geniş bir hat boyunca sağanak yağış beklenirken, kuvvetli yağışların yer yer olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. İşte o şehirler...
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Denizli
Uşak
Kütahya
Afyonkarahisar
Antalya
Isparta
Burdur
Mersin
Adana
Hatay
Osmaniye
Konya
Karaman
Aksaray
Zonguldak
Bartın
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin