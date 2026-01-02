Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var

Meteoroloji, İstanbul’un da aralarında bulunduğu Marmara’daki 7 il için fırtına uyarısı yaparken, 3 Ocak Cumartesi günü 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar etkili olması bekleniyor.

FIRTINA BEKLENEN İLLER

İstanbul
Edirne

Tekirdağ
Kırklareli

Kocaeli
Sakarya
Yalova

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak Cumartesi günü 16 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Sinop

Bartın

Zonguldak

Düzce

Kırklareli

Edirne

Tekirdağ

İstanbul

Yalova

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

Manisa

İzmir

Aydın

Muğla

