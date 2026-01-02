Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var
Meteoroloji, İstanbul’un da aralarında bulunduğu Marmara’daki 7 il için fırtına uyarısı yaparken, 3 Ocak Cumartesi günü 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar etkili olması bekleniyor.
FIRTINA BEKLENEN İLLER
İstanbul
Edirne
Tekirdağ
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Yalova
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak Cumartesi günü 16 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Sinop
Bartın
Zonguldak
Düzce
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
İstanbul
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla