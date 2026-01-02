Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar etkili olması bekleniyor.