Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz'de etkili olan yağışlı sisteme ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki yağışların şiddetini artırarak geniş bir alana yayılması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BUGÜN VE YARIN ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'nin raporuna göre kuvvetli yağışlar bugün Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde etkili olacak.

Yağışlı hava dalgası yarın (Çarşamba) ilk saatlerden itibaren etki alanını genişletecek. Hatay kıyıları, Kahramanmaraş geneli, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın güney ve batısı ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar görülecek.

Yağışların türü bölgenin coğrafi yapısına göre değişiklik gösterecek. Kıyı kesimlerde yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlara bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelan riskine dikkat çekildi. Kar yağışı beklenen bölgelerde tipi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, kıyı şeridi için hortum riskine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.