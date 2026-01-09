Meteoroloji uyardı: Fırtına, kar, sağanak ve buzlanma yurdu etkisi altına alıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölge için fırtına, kuvvetli yağış ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yeni verilere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Yağışların kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Manisa, Denizli, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağış alan diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç), Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR HIZI 80 KİLOMETREYİ BULACAK
Rüzgarın genellikle güney, batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
ÇIĞ, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ETKİSİ
İstanbul dahil tüm Marmara'da fırtına ve sağanak bugün de etkisini sürdürecek. Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyıların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde rüzgar kuzey yönlerden 50-70 km/saat hızla esecek.
İzmir: 7°C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla: 2°C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar: -1°C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Denizli: 4°C, 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyıların sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'de güney yönlerden 50-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Antalya: 8°C, 17°C - Yağışların akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 8°C, 14°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Hatay: 4°C, 11°C - Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta: 0°C, 4°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Rüzgarın doğuda 50-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Konya: 0°C, 6°C - Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara: 1°C, 4°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Eskişehir: 0°C, 2°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Kayseri: -2°C, 3°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
KARADENİZ
Batı Karadeniz'de kıyıların yağmur, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği; rüzgarın batı kıyılarında 50-70 km/saat hızla eseceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise iç kesimlerde rüzgar hızı 80 km/saate kadar çıkacak. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Trabzon: 12°C, 12°C - Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rize: 12°C, 13°C - Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun: 8°C, 9°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Amasya: 4°C, 9°C - Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
Bolu: -2°C, 0°C - Aralıklı kar yağışlı.
Zonguldak: 4°C, 6°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgarın doğuda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Erzurum: -4°C, 1°C - Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Kars: -12°C, -1°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Malatya: -3°C, 2°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Van: -5°C, 4°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Diyarbakır: -4°C, 3°C - Gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Gaziantep: 2°C, 8°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Batman: -2°C, 7°C - Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Mardin: 7°C, 8°C - Yağmurlu.