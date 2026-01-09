Meteoroloji uyardı: Fırtına, kar, sağanak ve buzlanma yurdu etkisi altına alıyor

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ETKİSİ

İstanbul dahil tüm Marmara'da fırtına ve sağanak bugün de etkisini sürdürecek. Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyıların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde rüzgar kuzey yönlerden 50-70 km/saat hızla esecek.

İzmir: 7°C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla: 2°C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Afyonkarahisar: -1°C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Denizli: 4°C, 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.