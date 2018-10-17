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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve toz aşınımı

Marmara Bölgesi genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve toz aşınımı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 

Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor. 

Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerinde ise düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor. 

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara #istanbul #Hava durumu
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