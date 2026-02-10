Meteoroloji uyardı: Hafta boyu yağış, fırtına ve kar geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada yurt genelini etkisi altına alacak hava durumu raporunu paylaştı. Tekin, hafta boyunca yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak; doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK ALARMI

Yarın (Çarşamba); Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yağışlı havanın etkisine girecek. Uzman Fevzi Burak Tekin, özellikle doğu illeri ve Akdeniz için kritik uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

"Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

PERŞEMBE VE CUMA ŞİDDETİ ARTACAK

Perşembe günü Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağış görülecek. Yağışların şiddetinin artacağına dikkat çeken Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca perşembe günü Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli; batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyıları hariç yağışlar tüm yurtta sürecek. Tekin, cuma günü tablosunu şöyle özetledi: "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız."

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Hava Tahmin Uzmanı Tekin, üç büyükşehirdeki hava durumu beklentisini ise şu şekilde aktardı:

Ankara: Yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak bekleniyor, perşembe ve cuma günü yağışlar devam edecek.

İstanbul: Yarın parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günleri yağışlı geçecek.

İzmir: Yarın yağış beklenmiyor ancak perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağış etkili olacak.