Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için beklenen hava durumu raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava sistemi etkili olacak.
Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Ayrıca Bartın, Karabük ve Kastamonu kıyıları ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinde de yağış geçişleri görülecek.
Yağışların kıyı kesimler, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak; yurdun doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Raporda yer alan uyarılara göre; Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, özellikle gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanacağını bildirdi.
Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda bulunan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Rüzgarın bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Zamanla yurt genelinde güneyli yönlerden esecek rüzgarın; yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer 40-80 km/sa hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere batı kesimlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Bursa: 4°C / 18°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Çanakkale: 10°C / 18°C – Gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak
İstanbul: 8°C / 15°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Kırklareli: 3°C / 10°C – Sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar ve Kütahya dışında kalan kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren kıyılardan başlayarak yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: -4°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 3°C / 15°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İzmir: 8°C / 18°C – Gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak
Muğla: 1°C / 11°C – Gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak
AKDENİZ BÖLGESİ
Doğu Akdeniz’in doğusu ile Alanya ve Antalya’nın batı çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’de kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor.
Adana: 3°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 7°C / 16°C – Alanya ve batı çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak
Hatay: 1°C / 15°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Isparta: -2°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin doğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Ankara: -3°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: -2°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: -10°C / 6°C – Akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
Konya: -3°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Karabük çevrelerinde bu akşam hafif kar, Bartın çevrelerinde ise öğleden sonra yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın kıyılarda batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde güneyli yönlerden yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Bolu: -7°C / 8°C
Düzce: -1°C / 14°C
Sinop: 4°C / 17°C
Zonguldak: 3°C / 17°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: -3°C / 9°C – Akşam saatlerinde karla karışık yağmur
Rize: 5°C / 10°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Samsun: 3°C / 15°C – Akşam saatlerinde sağanak
Trabzon: 5°C / 10°C – Yer yer kuvvetli sağanak
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: -6°C / -3°C – Aralıklı kar yağışlı
Kars: -7°C / -4°C – Aralıklı kar yağışlı
Malatya: -7°C / 0°C – Akşam saatlerinde kar yağışlı
Van: -4°C / 3°C – Aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Batman: 1°C / 8°C
Diyarbakır: -2°C / 3°C
Gaziantep: -1°C / 11°C
Mardin: 3°C / 9°C