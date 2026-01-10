Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı

MARMARA BÖLGESİ

Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere batı kesimlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: 4°C / 18°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Çanakkale: 10°C / 18°C – Gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak

İstanbul: 8°C / 15°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Kırklareli: 3°C / 10°C – Sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak