Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Kurum tarafından yayımlanan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi günü parçalı ve yer yer çok bulutlu geçiriyor. Özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor.