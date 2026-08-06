Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri ile bazı kıyı şeritleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor.
Kurum tarafından yayımlanan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi günü parçalı ve yer yer çok bulutlu geçiriyor. Özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor.
Doğu Anadolu'da Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yağış alan bölgeler arasında yer alırken, Marmara Bölgesi'nde ise İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarında sağanak geçişleri yaşanıyor. Yurdun yağış almayan diğer kesimleri ise günü az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile tamamlayacak.
Mevcut verilere göre sıcaklık değerleri, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Yurt genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak rüzgar, Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege'de etkisini artırıyor. Bu bölgelerde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.