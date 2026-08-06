Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri ile bazı kıyı şeritleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Kurum tarafından yayımlanan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi günü parçalı ve yer yer çok bulutlu geçiriyor. Özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

Doğu Anadolu'da Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yağış alan bölgeler arasında yer alırken, Marmara Bölgesi'nde ise İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarında sağanak geçişleri yaşanıyor. Yurdun yağış almayan diğer kesimleri ise günü az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile tamamlayacak.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

Mevcut verilere göre sıcaklık değerleri, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

Yurt genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak rüzgar, Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege'de etkisini artırıyor. Bu bölgelerde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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