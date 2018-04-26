​Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



İstanbul'da bugün özellikle Büyükçekmece, Bağcılar ve Kartal'da hissedilen sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.







Sıcaklıkların bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr