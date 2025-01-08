Meteoroloji uyardı: İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu!

AKOM ve Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışının yaratabileceği olası aksaklıkları önlemek adına çeşitli tedbirler aldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken, yolların açık tutulması için ekipler hazır bekliyor. İstanbullular ise ulaşım ve günlük yaşamlarını etkileyecek kar yağışı öncesinde önlem almaya davet ediliyor.