Meteoroloji uyardı: İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu!
İstanbul’da kara kış kapıda! Şehir, kış ortasında bahar havası yaşarken, hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru hızla düşeceği açıklandı. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’a kar yağışının etkili olacağı tarihi duyurdu.
Türkiye, şu sıralar Libya üzerinden gelen ılık hava dalgasının etkisi altında.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kış ortasında baharı andıran bir hava yaşanmasına neden oldu. Ancak bu durum uzun sürmeyecek.
İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklık, pazar günü 9 dereceye kadar düşecek. Hafta sonu boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Öte yandan, İstanbulluların merakla beklediği kar yağışının, meteoroloji uzmanlarına göre 10-15 Ocak tarihleri arasında başlaması öngörülüyor.
Ancak, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının gecikme ihtimali nedeniyle kesin tarih henüz netleşmedi.
Meteoroloji kaynaklarına göre, Ocak ortasında başlayacak kar yağışı, şehirde iki gün boyunca etkili olacak. Uzmanlar, Ocak ayının sonlarına doğru ikinci bir kar yağışı dalgasının yaşanabileceğini de belirtiyor.
HAZIRLIKLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
AKOM ve Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışının yaratabileceği olası aksaklıkları önlemek adına çeşitli tedbirler aldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken, yolların açık tutulması için ekipler hazır bekliyor. İstanbullular ise ulaşım ve günlük yaşamlarını etkileyecek kar yağışı öncesinde önlem almaya davet ediliyor.
Hava Forum’un sosyal medya paylaşımında, “Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtuluyoruz. Özümüze, kışımıza geri dönüyoruz. Hafta sonundan itibaren ülkemiz yeniden soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisi altına girecek.
Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız…” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da bu yıl kar yağışının uzun süre etkili olabileceğini belirtiyor. Kar yağışının süresi ise hava sistemlerinin seyrine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.