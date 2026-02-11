Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°C

Sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 13°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı