Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

1 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 2

Yayımlanan rapora göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek.

2 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 3

Yağışların; Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

3 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 4

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu, gece ve sabah saatlerinde ise doğu bölgelerde buzlanma ve don, iç kesimlerde pus ve sis beklendiği bildirildi.

4 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 5

BAŞKENT VE ÇEVRESİNE KAR GELİYOR

Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülse de soğuk hava dalgası bazı bölgelerde kara dönüşecek. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 6

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

6 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 7

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°C
Sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 13°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

7 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 8

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 19°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 13°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

8 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Ankara, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde ve Kırıkkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 10

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

10 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ARTVİN 0°C, 9°C
öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 12

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -5°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 4°C, 12°C
öğle saatlerinde yağmurlu

VAN 0°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

12 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13 14
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! İşte 11 Şubat hava durumu raporu - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz’in batısı ile Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

14 14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu sağanak fırtına