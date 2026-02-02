Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni yağışlı hava dalgası için son verilerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.
Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülürken; Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Yağışların özellikle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğu kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.
RÜZGAR HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ise rüzgarın yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) seviyesine çıkması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin batısı, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
EDİRNE -1°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ -1°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyılarda rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.
AFYONKARAHİSAR 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR 15°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
MUĞLA 11°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
ADANA 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
ANTALYA 17°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunda yağışlar çok kuvvetli.
HATAY 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
ISPARTA 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olurken, zamanla bölgenin kuzeydoğusu ile Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kara dönecek. Bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KONYA 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SİVAS 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
BOLU 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DÜZCE 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
SİNOP 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ZONGULDAK 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (40-70 km/sa), yükseklerde ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esecek. Ayrıca iç kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA 16°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ARTVİN 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SAMSUN 18°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
TRABZON 19°C: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken; Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM 4°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KARS 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
MALATYA 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
VAN 7°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
GAZİANTEP 16°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SİİRT 16°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
ŞANLIURFA 17°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.