Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak?

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin batısı, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

EDİRNE -1°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -1°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.