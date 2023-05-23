Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve Adana çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Meteoroloji Genel Müdürü # Manisa # adana
İzmir'de dev uyuşturucu operasyonları Konya'da feci kaza Gaziantep'te korkunç kaza Denizli'de caddeler göle döndü
Çok Okunanlar
1 Osmanlı'da ilginç uygulama
2 Gizemli ötegezegene en yakın bakışı gerçekleştirdi
3 23 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Atatürk’ün kronolojik sırayla kazandığı tüm rütbeler
5 İki il için sağanak uyarısı