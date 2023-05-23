Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve Adana çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
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