Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve yer ye çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve yer ye çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı