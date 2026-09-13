Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu değerlendirmesini açıkladı.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 2

Kuruma göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 3

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ YOK

Hava sıcaklığı konusunda meteoroloji uzmanları önemli bir değişiklik beklemiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği aktarıldı.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 4

Rüzgarın yurdun kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden, iç ve güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 5

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve yer ye çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve yer ye çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 7

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 8

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısı 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye-Kaş arası 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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