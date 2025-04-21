Meteoroloji uyardı: O güne dikkat, kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Özellikle perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığı ve rüzgâr durumu
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, sıcaklıkların ilerleyen günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın; genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli şekilde esmesi öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
MARMARA BÖLGESİ
İstanbul: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Sakarya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 23°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Adana: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Burdur: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 24°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Sivas: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Karabük: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
Rize: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
Bayburt dışında iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Kars: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Van: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Bölgenin doğusunda rüzgar güney-güneybatı yönlü kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Adıyaman: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Bölgenin doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.