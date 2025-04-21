Meteoroloji uyardı: O güne dikkat, kuvvetli yağış geliyor!

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Kars: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış

Van: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Bölgenin doğusunda rüzgar güney-güneybatı yönlü kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.





