Meteoroloji Uyardı o İl İçin Fırtına Kapıda

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi pazartesi günü Manisa için şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Uyardı o İl İçin Fırtına Kapıda
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi pazartesi günü Manisa için şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji şu açıklamayı yaptı:

- Yapılan son değerlendirmelere göre Manisa il genelinde halen güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmeye devam eden rüzgarın Manisa’nın merkez ve çevresi ile batı ilçelerinde (Saruhanlı, Turgutlu, Akhisar, Soma, Kırkağaç) yarın öğleden sonraya kadar aynı yönlerden ve aynı şiddette esmeye devam edeceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
# meteoroloji
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