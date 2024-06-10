Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak

Meteoroloji 10 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde özellikle yurdun doğusunda kuvvetli yağış görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak, 6 ila 12 derece artacak. Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek.

# meteoroloji # istanbul hava durumu
Editör: Mert Sagit
Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak - Resim: 1

Yağışlı sistem, yurdun iç bölgelerini terk etti. Ancak, doğu kesimler kuvvetli yağışın etkisi altında...

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Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak - Resim: 2

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pazartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Yurdun doğusundaki yağışlar, cumaya kadar sürecek.

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Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak - Resim: 3

BAZI ŞEHİRLERDE 40 DERECEYİ GEÇECEK

Hava sıcaklığı salı itibarıyla artmaya başlayacak. Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek.

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Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak - Resim: 4

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

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