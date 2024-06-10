Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.