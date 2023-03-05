Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri için şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram ) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# meteoroloji # ege bölgesi # sağanak yağış # izmir # Manisa # aydın # muğlaKalıcı konutlar için kazma vuruldu "En kısa zamanda yaraları saracağız" Lütfü Savaş'tan içme suyu uyarısı Kanser ilaçlarını su ile değiştiriyorlar