Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri için şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İzmir, ManisaAydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram ) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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