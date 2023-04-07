O illere sel uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

O İLLERE SAĞANAK BEKLENİYOR!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman, Diyarbakır, Adana ve Osmaniye’de kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.