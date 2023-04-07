O illere sel uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre sıcaklıklarının mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Ayrıca birçok şehirde yağış bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 8 - 14 Nisan tarihleri arası için paylaştığı son raporuna göre; Hava sıcaklıkların hafta sonunda artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
O İLLERE SAĞANAK BEKLENİYOR!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman, Diyarbakır, Adana ve Osmaniye’de kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.
İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan hafta sonu genel hava durumu tablosu...