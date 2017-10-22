Ekim ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen yazı aratmayan günlere veda vakti geldi. Sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının pazartesi gecesinden itibaren yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Buzulları eriten küresel ısınma, mevsimlerin de dengesini bozdu. Sonhabarın yarısını geride kalmasına rağmen yazdan kalma günler devam ediyor.



Çoktan başlaması gereken soğuk ve yağışlı hava ise Ekim ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde kapıya dayandı.



Türkiye, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sistemin etkisi altına girecek.



Uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Buna göre pazartesi gecesi ile salı günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Serin ve yağışlı hava nedeniyle yurdun batı ve iç bölgelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 60 kilometreye varan hızla, kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



Çarşamba günü de etkili olacak yağışlı hava perşembe günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, cuma günü de doğu Karadeniz ve doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.



Hava sıcaklığı yağışlı sistem ile birlikte 4 ila 8 derece azalacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güney rüzgarları nedeniyle sıcaklığın ortalama 6 derece artacağı ifade ediliyor.



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