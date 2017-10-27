Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağını açıkladı. İşte 28 Ekim Cumartesi İstanbul'da hava durumu

Meteorolojiden yapılan açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, sıcaklıkların pazar günü yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar soğuk havanın ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor" denildi.: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya , Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Aydın'ın batı, İzmir'in güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden iç ve kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlarla ülkemizin büyük bölümünde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Cumhuriyet Bayramı : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte iç batı ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.*İstanbul'da ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.*Ankara'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.*İzmir'de Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece görülecek yağışların sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi bekleniyor.Salı gününden hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerde yağış beklenmezken, yağışlı havanın kuzey ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor.