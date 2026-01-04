Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var!

Meteoroloji, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü için birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıya göre bazı illerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yurdun farklı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağış beklenen iller şu şekilde sıralandı:

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 2

Kırklareli

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 3

Edirne

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 4

Çanakkale

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 5

Manisa

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 6

İzmir

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 7

Aydın

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 8

Muğla

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 9

Antalya

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 10

Düzce

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 11

Bolu

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 12

Zonguldak

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 13

Bartın

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 14

Karabük

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 15

Kastamonu

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 16

Sinop

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var! - Resim: 17

Samsun

