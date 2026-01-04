Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 16 ilde şiddetli yağış var!
Meteoroloji, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü için birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıya göre bazı illerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yurdun farklı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yağış beklenen iller şu şekilde sıralandı:
Kırklareli
Edirne
Çanakkale
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Düzce
Bolu
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun