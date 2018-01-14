Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 14 Ocak Pazar günü hava durumu tahminlerine göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Kar küreme ve tuzlama araçları depolardan aldıkları tuzları kilit noktalara sevkiyata başladı. İşte 14 Ocak Pazar İstanbul hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak, Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da poyrazdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın poyrazdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri ilk saatlerde yağmurlu, yüksekleri yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı



EDIRNE °C, 3°C

Çok bulutlu



ISTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı.



Kar küreme ve tuzlama araçları depolardan aldıkları tuzları kilit noktalara sevkiyata başladı.



Sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışla karşılaşan İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji ise İstanbul'da kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'nin açıklaması:



"İstanbul’da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."



KIRKLARELI °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri yerel olmak üzere kar yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



IZMIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu



MANISA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



UŞAK °C, 5°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında gece saatlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu



HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



CANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKISEHIR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı



DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu



ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı



BAYBURT °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı



HAKKARİ °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı



KARS °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı



VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



GAZIANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



SANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



SIIRT °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Batı Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah ve öğle saatlerinde 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Güney Ege sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Batı Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.