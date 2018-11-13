banner999
Meteoroloji uyardı: ''Sağanak geliyor''
Meteoroloji uyardı: ''Sağanak geliyor''
Resmi Gazete'de yayınlandı: Komisyon kurulacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: Komisyon kurulacak
Abbas'tan uluslararası topluma çağrı
Abbas'tan uluslararası topluma çağrı
FKÖ'den uluslararası koruma çağrısı
FKÖ'den uluslararası koruma çağrısı

Meteoroloji uyardı: ''Sağanak geliyor''

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalacak, İstanbul ve bölgenin doğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: ''Sağanak geliyor''

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Ppoyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara #Hava durumu #meteoroloji
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.