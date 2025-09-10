Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! 10 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahmin raporlarına göre, hafta sonu birçok ilde etkili olan yağışlı hava, yeni haftada yerini yükselen sıcaklıklara bırakıyor.

Özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların özellikle Karadeniz kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul’da yağmur var mı?

İstanbul’da bugün yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ankara ve İzmir’de de benzer şekilde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

İL İL HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu 🌤️
ÇANAKKALE: 18°C / 33°C 🌤️
EDİRNE: 17°C / 34°C 🌤️

İSTANBUL: 19°C / 28°C 🌤️
KIRKLARELİ: 17°C / 32°C 🌤️

Ege: Parçalı ve az bulutlu ☀️
AFYONKARAHİSAR: 11°C / 26°C 🌤️
DENİZLİ: 20°C / 34°C ☀️


İZMİR: 22°C / 34°C ☀️
MANİSA: 21°C / 35°C ☀️

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu akşam çok bulutlu. Osmaniye ve Hatay kıyılarında sağanak bekleniyor ⛅🌧️
ADANA: 22°C / 36°C ☀️


ANTALYA: 23°C / 35°C 🌤️
BURDUR: 17°C / 31°C 🌤️

HATAY: 23°C / 32°C 🌧️ (akşam kıyılar sağanak)
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu 🌤️
ANKARA: 12°C / 26°C 🌤️
ÇANKIRI: 12°C / 29°C 🌤️


ESKİŞEHİR: 12°C / 27°C 🌤️
KONYA: 13°C / 26°C 🌤️

Batı Karadeniz: Yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak bekleniyor 🌦️
BOLU: 11°C / 26°C ⛅
DÜZCE: 15°C / 29°C ⛅


SİNOP: 20°C / 28°C 🌦️
ZONGULDAK: 17°C / 25°C 🌦️

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak var 🌧️
AMASYA: 15°C / 28°C ⛅
ARTVİN: 17°C / 22°C 🌧️


SAMSUN: 15°C / 28°C 🌦️
TRABZON: 20°C / 25°C 🌧️

Doğu Anadolu: Kuzey kesimleri çok bulutlu, yerel sağanak bekleniyor 🌦️
ERZURUM: 9°C / 22°C 🌦️
KARS: 8°C / 22°C 🌦️


MALATYA: 15°C / 30°C ☀️
VAN: 11°C / 25°C ☀️

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık ☀️
DİYARBAKIR: 18°C / 34°C ☀️
GAZİANTEP: 21°C / 33°C ☀️

MARDİN: 23°C / 30°C ☀️
SİİRT: 22°C / 33°C ☀️

