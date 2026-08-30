Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bir bölümü için sağanak yağış uyarısında bulunurken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sel ve heyelan riskine karşı alarm verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı açıklandı. Yurdun geniş bir bölümünü etkilemesi beklenen yağışlı hava dalgasıyla birlikte Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 2

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bitlis ve Şırnak hariç tüm illerde yağış beklenirken; Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri de yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalacak.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde büyük bir dalgalanma yaşanmazken, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı bildirildi. Diğer bölgelerdeki sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 4

Rüzgarın ülke genelinde ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 5

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 7

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak ve Bitlis dışında) bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyi kuzeybatıdan yer yer 6 ; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 , yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6 yer yer 7, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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