Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bir bölümü için sağanak yağış uyarısında bulunurken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sel ve heyelan riskine karşı alarm verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı açıklandı. Yurdun geniş bir bölümünü etkilemesi beklenen yağışlı hava dalgasıyla birlikte Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bitlis ve Şırnak hariç tüm illerde yağış beklenirken; Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri de yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklıklarında yurt genelinde büyük bir dalgalanma yaşanmazken, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı bildirildi. Diğer bölgelerdeki sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgarın ülke genelinde ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak ve Bitlis dışında) bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyi kuzeybatıdan yer yer 6 ; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 , yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6 yer yer 7, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.