Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar o illeri esir alacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava çok bulutlu geçecek.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağışlar etkili olacak. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz’de sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor.
SARI KODLU UYARI: SEL VE SU BASKINI TEHLİKESİ
Meteoroloji, özellikle üç bölge için kritik uyarılarda bulundu. Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
MARMARA
Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmurlu, 13°C
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 14°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 14°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C
EGE
Ege Bölgesi genelinde sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Kıyılarda kuvvetli rüzgâr, iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis öngörülüyor.
Afyonkarahisar: Akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 8°C
Denizli: Akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, 13°C
İzmir: Öğleden sonra sağanak yağışlı, 14°C
Muğla: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 10°C
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi’nde akşam saatlerinden sonra yağış bekleniyor. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Antalya’nın doğusu ile Mersin’in batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Adana: Gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 14°C
Antalya: Akşam saatlerinden sonra sağanak; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış, 15°C
Hatay: Kıyılar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar, 12°C
Isparta: Akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksekleri kar, 8°C
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın 40-60 km/saat hızla esmesi, iç kesimlerde buzlanma ve don görülmesi öngörülüyor.
Bolu: Akşam saatlerinden sonra kar yağışlı, 4°C
Düzce: Akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksekleri kar, 8°C
Sinop: Çok bulutlu, 13°C
Zonguldak: Akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksekleri kar, 12°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Tokat, Çorum, Artvin çevreleri ile Rize’nin doğusunda yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C
Rize: Sabah saatlerinde doğusu yağmurlu, 11°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu genelinde çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Rüzgârın güneydoğuda 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Erzurum: Çok bulutlu, -7°C
Kars: Çok bulutlu, -8°C
Malatya: Çok bulutlu, 3°C
Van: Çok bulutlu, -4°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da gece saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Batman: Parçalı ve çok bulutlu, 0°C
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, -1°C
Gaziantep: Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 7°C
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, -1°C