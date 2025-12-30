Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar o illeri esir alacak!

MARMARA

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmurlu, 13°C

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 14°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 14°C

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C