Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İşte detaylar...
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre rüzgar, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
Rüzgarın yönü genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli olacak. Kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle iç ve güneydoğu kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Güneş çarpması riskine karşı uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, 38 derece
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Adana: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, 36 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 31 derece
Samsun: Az bulutlu ve açık, 33 derece
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 35 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 45 derece