Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 1

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre rüzgar, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek. 

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 2

Rüzgarın yönü genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli olacak. Kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 3

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle iç ve güneydoğu kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Güneş çarpması riskine karşı uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 4

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 5

Ankara: Az bulutlu ve açık, 38 derece

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 6

İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Adana: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, 36 derece

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 7

Antalya: Az bulutlu ve açık, 31 derece

Samsun: Az bulutlu ve açık, 33 derece

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 8

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 35 derece

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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! - Resim: 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 45 derece

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