Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor! İşte bölge bölge hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artış gösterecek.

İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz yağış alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ülke genelinde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakimiyetini sürdürüyor.

SABAH SAATLERİNDE YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Marmara Bölgesi'nin doğusunda sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarında bölgesel artışlar yaşanıyor. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde termometreler 3 ila 5 derece arasında yükselecek. Diğer bölgelerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Rüzgarın yönü ve şiddeti bölgelere göre farklılık taşıyor. Ülke genelinde rüzgar genellikle kuzey yönlerden esiyor. Güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar etkisini sürdürecek.

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

