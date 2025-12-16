Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın: Kar, sağanak ve yoğun sis aynı anda geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye genelinde hava olayları çeşitlilik gösteriyor. Özellikle İstanbul’un da aralarında bulunduğu 48 il için kritik sis ve pus uyarısı yapıldı.

Yağışların özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde durum ciddiyetini koruyor. Bu bölgede rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. 

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve parçalı bir havanın hakim olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde genel olarak pus ve yer yer sis görülecek.

Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu havanın beklendiği Akdeniz'de, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.

Adana: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgede, doğu kesimler ile Çankırı çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis hadiseleri görülecek.

Ankara: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Konya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ 

Bolu hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Bolu: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Sinop: 11°C, Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

Zonguldak: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ 

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Orta Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması, iç kesimlerde ise buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Amasya: 7°C, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Rize: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: 8°C, Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

Trabzon: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis etkili olacak.

Erzurum: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

 Kars: 0°C, Öğle saatlerinde kar yağışlı

Malatya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor.

Batman: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Diyarbakır: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Gaziantep: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu

Mardin: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

