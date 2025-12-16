Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın: Kar, sağanak ve yoğun sis aynı anda geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye genelinde hava olayları çeşitlilik gösteriyor. Özellikle İstanbul’un da aralarında bulunduğu 48 il için kritik sis ve pus uyarısı yapıldı.
Yağışların özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde durum ciddiyetini koruyor. Bu bölgede rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Bursa: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve parçalı bir havanın hakim olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde genel olarak pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu havanın beklendiği Akdeniz'de, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Adana: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgede, doğu kesimler ile Çankırı çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis hadiseleri görülecek.
Ankara: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Konya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
Sinop: 11°C, Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
Zonguldak: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Orta Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması, iç kesimlerde ise buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Amasya: 7°C, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Rize: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun: 8°C, Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
Trabzon: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis etkili olacak.
Erzurum: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars: 0°C, Öğle saatlerinde kar yağışlı
Malatya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor.
Batman: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Diyarbakır: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
Gaziantep: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Mardin: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu