Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın: Kar, sağanak ve yoğun sis aynı anda geliyor!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Orta Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması, iç kesimlerde ise buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Amasya: 7°C, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Rize: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: 8°C, Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

Trabzon: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı