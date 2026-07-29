Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdumuz genelinde hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 1

 Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası bu hafta itibarıyla etkisini yitirirken, sıcaklıklar yeni haftayla beraber yeniden tırmanışa geçti.

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporda, temmuz ayında etkili olan serin havanın geride kaldığı ve sıcaklıkların yurt genelinde artacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde termometreler mevsim normallerinin üzerindeki değerleri gösterecek.

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 3

İşte 30 Temmuz'da aşırı sıcak beklenen 21 ilimiz

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2026 Perşembe günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 21 ilimiz şu şekilde sıralandı:

Adıyaman
Antalya

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 5

Aydın
Batman

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 6

Bingöl
Denizli

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 7

Diyarbakır
Elazığ

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 8

Gaziantep
Hakkari

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 9

Hatay

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 10

Kahramanmaraş

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 11

Kilis

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 12

Malatya

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 13

Mardin

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 14

Muğla

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 15

Muş

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 16

Siirt

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 17

Şanlıurfa

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 18

Şırnak

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Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il - Resim: 19

Tunceli

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