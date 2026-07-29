Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporda, temmuz ayında etkili olan serin havanın geride kaldığı ve sıcaklıkların yurt genelinde artacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde termometreler mevsim normallerinin üzerindeki değerleri gösterecek.