Meteoroloji uyardı: Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! İşte alarm verilen 21 il
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdumuz genelinde hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası bu hafta itibarıyla etkisini yitirirken, sıcaklıklar yeni haftayla beraber yeniden tırmanışa geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporda, temmuz ayında etkili olan serin havanın geride kaldığı ve sıcaklıkların yurt genelinde artacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde termometreler mevsim normallerinin üzerindeki değerleri gösterecek.
İşte 30 Temmuz'da aşırı sıcak beklenen 21 ilimiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2026 Perşembe günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 21 ilimiz şu şekilde sıralandı:
Adıyaman
Antalya
Aydın
Batman
Bingöl
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Gaziantep
Hakkari
Hatay
Kahramanmaraş
Kilis
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Tunceli