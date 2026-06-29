Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Haziran Pazartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik incelemeler kamuoyu ile paylaşıldı.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 2

Yurt genelini kapsayan hava durumu raporuna göre, herhangi bir bölgede yağış ihtimali bulunmuyor. Gökyüzü durumuna bakıldığında, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin günü parçalı bulutlu geçireceği, geri kalan tüm bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 3

KUZEY KESİMLERDE TERMOMETRELER YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Hava sıcaklıklarında bugün itibarıyla bölgesel bazlı farklılıklar gözlemlenecek. Kurumun paylaştığı verilere göre, yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artacağı belirlendi. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise mevcut sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirildi.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 4

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Rüzgarın genel itibarıyla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Meteoroloji yetkilileri, rüzgar hareketliliği konusunda özellikle iki bölgeye dikkat çekti.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 5

Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddetini artıracağı tespit edildi. Bu hat üzerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli şekilde eseceği açıklandı.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 6

İşte bölge bölge 29 Haziran Pazartesi güncel hava durumu raporu:

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 7

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 9

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

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