Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Yurt genelini kapsayan hava durumu raporuna göre, herhangi bir bölgede yağış ihtimali bulunmuyor. Gökyüzü durumuna bakıldığında, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin günü parçalı bulutlu geçireceği, geri kalan tüm bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.