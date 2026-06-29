Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artıyor, o bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Haziran Pazartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik incelemeler kamuoyu ile paylaşıldı.
Yurt genelini kapsayan hava durumu raporuna göre, herhangi bir bölgede yağış ihtimali bulunmuyor. Gökyüzü durumuna bakıldığında, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin günü parçalı bulutlu geçireceği, geri kalan tüm bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
KUZEY KESİMLERDE TERMOMETRELER YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Hava sıcaklıklarında bugün itibarıyla bölgesel bazlı farklılıklar gözlemlenecek. Kurumun paylaştığı verilere göre, yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artacağı belirlendi. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise mevcut sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirildi.
RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK
Rüzgarın genel itibarıyla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Meteoroloji yetkilileri, rüzgar hareketliliği konusunda özellikle iki bölgeye dikkat çekti.
Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddetini artıracağı tespit edildi. Bu hat üzerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli şekilde eseceği açıklandı.
İşte bölge bölge 29 Haziran Pazartesi güncel hava durumu raporu:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.