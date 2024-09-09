Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak mı?

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak mı?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde yeniden artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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