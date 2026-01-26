Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

MARMARA

Bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu seyrediyor. Öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde, zamanla ise bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Edirne: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İstanbul: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Kırklareli: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Kocaeli: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı