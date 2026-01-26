Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen güncel raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yurt genelinde sıcaklık grafikleri yukarı yönlü hareket ederken, belirli bölgeler için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına alarmı verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde yükselişini sürdürüyor. Sıcaklıklar güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin altında kalırken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Ülkenin genel meteorolojik görünümünde kuzey, iç ve batı kesimler yer yer çok bulutlu bir tablo çiziyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
O İLLERDE YAĞIŞ KUVVETLİ OLACAK
Rapora göre yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu seyrediyor. Öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde, zamanla ise bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Edirne: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İstanbul: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kırklareli: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kocaeli: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinde aralıklı sağanak yağış görülüyor. Yağışların Kıyı Ege şeridinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönlerden fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esecek. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yağışların öğleden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek. Doğuda ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülüyor.
Adana: 18°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli)
Hatay: 13°C - Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.
Ankara: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 11°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Konya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Sivas: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.
Bolu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 17°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak
Sinop: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 17°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Amasya: 12°C
Artvin: 10°C
Samsun: 16°C
Trabzon: 15°C
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum: 1°C
Kars: 0°C
Malatya: 1°C
Van: 2°C
GÜNEYDOĞU
Güneydoğu Anadolu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.
Diyarbakır: 2°C
Gaziantep: 6°C
Siirt: 1°C
Şanlıurfa: 10°C