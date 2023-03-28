Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Türkiye kısa süreli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 15 ila 20 derece arasında düşecek. Yurt genelinde sağanak, iç bölgelerde yerini kar yağışına bırakacak.

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Son günlerde normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine, hava sıcaklıklarında yurt genelinde yaklaşık 15 ila 20 derece arasında düşüş yaşanacak.

Yurt genelinde sağanak yağış, hafta boyunca etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de aralıklarla kar yağışı görülecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de de hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. İstanbul ve İzmir'de sağanak, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, rüzgarın yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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