Meteoroloji uyardı: Sürücülerin kabusu geri döndü! Sis ve buzlanma pusuda bekliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Aralık Cumartesi gününe dair merakla beklenen güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Kurumun son analizlerine göre, yurdun dört bir yanında bugün yağış beklenmiyor. Önümüzdeki 24 saatlik periyotta ülke genelinde yağışsız bir hava hakim olurken, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Meteoroloji uzmanları, yağışsız havanın rehavetine kapılmamak gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde görülecek olan "buzlanma ve don olayı" trafikte gizli buzlanma riskini artırıyor. Bununla birlikte görüş mesafesini düşüren pus ve yer yer sis hadisesinin de etkili olacağı belirtilerek, yola çıkacak vatandaşların tedbirli olması istendi.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis hadisesi görülebilir.
İSTANBUL: 14 derece, Parçalı ve az bulutlu.
KOCAELİ: 15 derece, Parçalı ve az bulutlu.
ÇANAKKALE: 14 derece, Parçalı ve az bulutlu.
BURSA: 13 derece, Parçalı ve az bulutlu.
KIRKLARELİ: 12 derece, Parçalı ve az bulutlu.
EGE
Havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde "buzlanma ve don olayı" ile birlikte pus ve yer yer sis riski bulunuyor.
İZMİR: 16 derece, Parçalı ve az bulutlu.
DENİZLİ: 16 derece, Parçalı ve az bulutlu.
MUĞLA: 13 derece, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu.
AFYONKARAHİSAR: 9 derece, Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu hale gelmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis uyarısı yapıldı.
ANTALYA: 20 derece, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 19 derece, Parçalı ve az bulutlu.
HATAY: 18 derece, Parçalı ve az bulutlu.
ISPARTA: 14 derece, Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU
Gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ancak bölge genelinde "buzlanma ve don olayı" ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak.
ANKARA: 10 derece, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 10 derece, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 9 derece, Parçalı ve az bulutlu.
KAYSERİ: 8 derece, Parçalı ve az bulutlu.
KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise sürücüleri zorlayacak "buzlanma ve don olayı" ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
SİNOP: 16 derece, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 14 derece, Parçalı ve çok bulutlu.
TRABZON: 13 derece, Parçalı ve çok bulutlu.
RİZE: 13 derece, Parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK: 13 derece, Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 12 derece, Parçalı ve az bulutlu.
AMASYA: 11 derece, Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak şiddetli soğuklarla birlikte "buzlanma ve don olayı" ile pus ve yer yer sis bekleniyor.
MALATYA: 10 derece, Parçalı ve az bulutlu.
ERZURUM: 6 derece, Parçalı ve az bulutlu.
VAN: 5 derece, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 4 derece, Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.
GAZİANTEP: 17 derece, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 17 derece, Parçalı ve az bulutlu.
MARDİN: 13 derece, Parçalı ve az bulutlu.
BATMAN: 13 derece, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 13 derece, Parçalı ve az bulutlu.