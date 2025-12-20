Meteoroloji uyardı: Sürücülerin kabusu geri döndü! Sis ve buzlanma pusuda bekliyor

Kurumun son analizlerine göre, yurdun dört bir yanında bugün yağış beklenmiyor. Önümüzdeki 24 saatlik periyotta ülke genelinde yağışsız bir hava hakim olurken, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.