Meteoroloji uyardı: Tam 5 gün sürecek! İşte bölge bölge hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Simge Sarıyar
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, yağışlı sistemin 5 gün daha ülke genelinde etkisini sürdüreceği açıklandı. Beklenen yağışların kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, yüksek ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği bildirildi.

Yayımlanan rapora göre, yağışların Çarşamba günü Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu vurgulanıyor.

MARMARA VE EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENTİSİ

Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgar şiddetini artırıyor. Marmara Bölgesi'nin batısında ve Ege Bölgesi'nin kuzey kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi planlanıyor.

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre, bölgelerdeki genel hava durumu ve illerin sıcaklık değerleri şu şekilde listelendi:

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne (6°C - 17°C): Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İstanbul (7°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli (6°C - 14°C): Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Kocaeli (9°C - 12°C): Yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bildirildi.

Afyonkarahisar (5°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Denizli (8°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir (8°C - 16°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Muğla (4°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Toroslar mevkiinde yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

Adana (8°C - 19°C): Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya (12°C - 18°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay (8°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin (10°C - 18°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Ankara (6°C - 14°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir (4°C - 11°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Konya (5°C - 12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Nevşehir (1°C - 12°C): Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu havanın etkisindeki bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Bolu (5°C - 8°C): Yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce (8°C - 10°C): Yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu (5°C - 11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak (7°C - 9°C): Yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği aktarıldı.

Amasya (7°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun (9°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Tokat (7°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon (9°C - 11°C): Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın beklediği bölge genelinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Erzurum (-3°C - 9°C): Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars (-1°C - 7°C): Öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

Malatya (3°C - 13°C): Yağmur ve sağanak yağışlı

Van (0°C - 7°C): Yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.

Diyarbakır (5°C - 16°C): Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Gaziantep (5°C - 13°C): Sağanak yağışlı

Siirt (8°C - 13°C): Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Şanlıurfa (8°C - 15°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

