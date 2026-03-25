Meteoroloji uyardı: Tam 5 gün sürecek! İşte bölge bölge hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, yağışlı sistemin 5 gün daha ülke genelinde etkisini sürdüreceği açıklandı. Beklenen yağışların kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, yüksek ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği bildirildi.
Yayımlanan rapora göre, yağışların Çarşamba günü Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu vurgulanıyor.
MARMARA VE EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENTİSİ
Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgar şiddetini artırıyor. Marmara Bölgesi'nin batısında ve Ege Bölgesi'nin kuzey kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi planlanıyor.
Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre, bölgelerdeki genel hava durumu ve illerin sıcaklık değerleri şu şekilde listelendi:
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne (6°C - 17°C): Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İstanbul (7°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli (6°C - 14°C): Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
Kocaeli (9°C - 12°C): Yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bildirildi.
Afyonkarahisar (5°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli (8°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir (8°C - 16°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Muğla (4°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Toroslar mevkiinde yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.
Adana (8°C - 19°C): Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya (12°C - 18°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay (8°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin (10°C - 18°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.
Ankara (6°C - 14°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir (4°C - 11°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Konya (5°C - 12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir (1°C - 12°C): Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu havanın etkisindeki bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Bolu (5°C - 8°C): Yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce (8°C - 10°C): Yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu (5°C - 11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak (7°C - 9°C): Yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği aktarıldı.
Amasya (7°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun (9°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat (7°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon (9°C - 11°C): Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu havanın beklediği bölge genelinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Erzurum (-3°C - 9°C): Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars (-1°C - 7°C): Öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu
Malatya (3°C - 13°C): Yağmur ve sağanak yağışlı
Van (0°C - 7°C): Yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.
Diyarbakır (5°C - 16°C): Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep (5°C - 13°C): Sağanak yağışlı
Siirt (8°C - 13°C): Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Şanlıurfa (8°C - 15°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı