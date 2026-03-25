Meteoroloji uyardı: Tam 5 gün sürecek! İşte bölge bölge hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Ankara (6°C - 14°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir (4°C - 11°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Konya (5°C - 12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Nevşehir (1°C - 12°C): Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı