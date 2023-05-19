Meteoroloji'den peş peşe uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte il il detaylar...
İÇ ANADOLU veDOĞU ANADOLU'YA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Cuma günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevreleri ile Kastamonu'nun güneyinde, Konya'nın merkez ve güney kesimlerinde, Sivas'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Cuma gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi günü Şırnak'ın doğusunda ve Van'ın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Hakkari il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI GELİYOR!
Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde 18.05.2023 Perşembe akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımı ile beraber bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.