Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 17 Mart Salı güncel hava durumu raporu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 21°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde güney ve doğusu, öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 19°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu; gece saatlerinde il merkezi ile batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: 19°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.