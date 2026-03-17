Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 17 Mart Salı güncel hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son değerlendirmelerini paylaştı.
Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.
Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Artvin'in kuzeyi ile ilerleyen saatlerde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu bölgelerinde don ve buzlanma öngörülürken, Marmara ve iç kesimlerde sis ile pus etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip bölgeleri için çığ ile kar erimesi uyarısı yapıldı.
İşte 17 Mart 2026 bölge bölge ve il il hava durumu tahminleri:
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava, zamanla çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Gece saatlerinde Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel sağanak yağış etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ile yer yer sis öngörülüyor.
Edirne: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 12°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Kocaeli: 12°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
EGE BÖLGESİ
Havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Gece saatlerinde kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak.
Afyonkarahisar: 16°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Denizli: 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Manisa: 18°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 21°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde güney ve doğusu, öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 19°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu; gece saatlerinde il merkezi ile batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: 19°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Ankara: 16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.
Eskişehir: 16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.
Konya: 18°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.
Nevşehir: 16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Bolu: 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Düzce: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Kastamonu: 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.
Zonguldak: 9°C, parçalı ve az bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yağmur ile sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ile pus öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğudaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülecek.
Erzurum: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars: 4°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır: 15°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep: 14°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Şanlıurfa: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.