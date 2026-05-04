Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

1 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 2

Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya haricindeki tüm bölgelerde aralıklı yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise Kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artarken, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak; doğu kesimlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

2 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 3

5 İLDE SEL VE SU BASKINI ALARMI!

Ülke genelindeki yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. İç Ege’nin ve İç Anadolu’nun yüksek kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç bölgelerinin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönmesi öngörülüyor.

3 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 4

Yağışların Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop ve Kastamonu hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Özellikle Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerdeki şiddetli yağışların sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek tedbirli olunması yönünde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.

4 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 5

FIRTINA SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın yurdun batı bölgelerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerinde ise güney yönlerden orta kuvvette eseceği belirtildi. Ancak Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuzeyden; Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güneyden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.

5 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 6

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ düşmesi ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu açıklandı.

6 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 7

İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu:

7 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

8 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 9

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

9 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 10

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu

11 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop ve Kastamonu hariç) bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

12 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

14 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 16

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

16 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 17

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

17 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 18

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi, akşam saatlerinden itibaren güneyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

18 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 19

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7, Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

19 20
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumu - Resim: 20

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

20 20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu